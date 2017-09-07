البحرين ترد على تقرير العفو الدولية عن قمع المعارضة: لا يستند إلى حقائق أو أدلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الخارجية البحرينية، الخميس، صحة المعلومات التي جاءت في تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان "عام من قمع المعارضة في البحرين"، اتهم سلطات المملكة بقمع المعارضة والتصدي بعنف لاحتجاجات.

وأعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، في بيان، عن أسفها لما تضمنه التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، قائلة إنها "معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند لحقائق أو أدلة"، وإن التقرير "يبتعد عن المهنية والموضوعية اللازمتين في مثل هذه التقارير"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وأكدت الخارجية البحرينية أنها "ستقوم بدراسة ما ورد بهذا التقرير، وتتطلع إلى أن تتسم التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية بالإنصاف وألا تعتمد على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد، بل تستقي معلوماتها من جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتكون مواقفها إيجابية وتقاريرها موضوعية ومحايدة ولضمان عدم الانتقائية في الخطاب الحقوقي".

وشددت الوزارة على "التزام مملكة البحرين باحترام وتعزيز الحريات ومبادئ حقوق الإنسان طبقا للقوانين المرعية المنسجمة مع الدستور، وبما يتماشى مع التزامها بالاتفاقيات الدولية ويتسق مع تراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية الراسخة التي تكفل التسامح وتحقيق المساواة وإرساء العدالة"، بحسب البيان.