أمير الكويت: الأمل في حل الأزمة الخليجية لم ينته.. وترامب: مستعد للمساعدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس، أن الأمل في حل الأزمة الخليجية "لم ينته"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك، في البيت الأبيض، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن استعداده للتدخل والوساطة لحل الأزمة.

وقال أمير الكويت إن "الأمل في حل الأزمة الخليجية لم ينته بعد تلقينا جواب قطري يؤكد الاستعداد لبحث المطالب الـ13". وأضاف: "البنود الـ13 ليست مقبولة جميعها والحل في الجلوس مع بعضنا والاستماع للنقاط التي تضر المنطقة ومصالح أصدقائنا الآخرين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وتابع الشيخ صباح بالقول إن "الكويت ضامنة لقطر ونثق في قدرتنا على إعادتها للتحليق داخل السرب الخليجي"، مؤكدا أن "حكمة إخواننا في الخليج تجعلهم أكثر تقديرا للوضع الذي تمر فيه المنطقة". ودعا إلى "التماسك وتناسي الخلافات الخليجية"، قائلا: "نحن أكثر من تضرر من قطر لكن تجاوزنا هذه المرحلة بالتسامح".

من جانبه، أعرب ترامب عن استعداده للتدخل والوساطة في جهود حل الأزمة. وقال: "إذا تسنت لي المساعدة في التوسط بين قطر والإمارات والسعودية على الأخص فإنني سأكون مستعدا لفعل ذلك وأعتقد أنه سيكون لديكم اتفاق على نحو سريع للغاية".