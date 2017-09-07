الملك سلمان يزور روسيا أكتوبر المقبل وأمريكا في 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصل بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، وأنهما اتفقا على أن يزور الملك سلمان البيت الأبيض في أوائل 2018.

وأفاد بيان البيت الأبيض، الذي حصلت CNN على نسخة منه أن الزعيمين ناقشا "طرق الاستمرار في دفع الأولويات المشتركة بما في ذلك تعزيز الأمن والرخاء في الشرق الأوسط."

ومن المقرر أن يزور الملك سلمان في النصف الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، روسيا، حسبما أفاد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف. كما قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف: "لقد وجهت الدعوة إليهم، وأكد الملك نفسه رغبته في زيارة روسيا. ويجري حالياً الحديث عن تحديد موعد مناسب مقبول بالنسبة للقيادة الروسية وللملك. ونأمل في أن تتم هذه الزيارة قريباً،" حسبما نقلت "RT" الروسية المملوكة للدولة.