دول المقاطعة ببيان: الحوار مع قطر يجب ألا يسبقه شروط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فجر الجمعة، بيانا حول الأزمة الخليجية مع قطر ، شاكرة الجهود التي تبذلها الكويت وأميرها، ومؤكدة على أن أي حوار مع قطر يجب ألا يسبقه شروط.

دول المقاطعة: مستعدون للحوار مع قطر بشروط 1:02

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "تقدر (دول المقاطعة) وساطة سمو أمير دولة الكويت الشقيقة، وجهوده المشكورة في إعادة السلطة القطرية إلى جادة الصواب، وما أعلنه عن استعداد قطر الاعتراف بالمطالب الثلاث عشرة والاستعداد للتفاوض حولها، فإنها تؤكد أن الحوار حول تنفيذ المطالب يجب أن لا يسبقه أي شروط، كما تأسف الدول الأربع على ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري؛ إذ تشدد أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال، وأن الأزمة مع قطر ليست خلافاً خليجيا فحسب، لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت موقفها من التدخلات القطرية ودعمها للإرهاب، ودول أخرى كثيرة في العالم أجمع لم تتمكن من إعلان موقفها بسبب التغلغل القطري في شأنها الداخلي، مما جعلها تخشى من عواقب ذلك خصوصاً مع السوابق القطرية في دعم الانقلابات، واحتضان وتمويل الإرهاب والفكر المتطرف، وخطاب الكراهية."

ولفت البيان إلى أن "تصريحات وزير الخارجية القطري بعد تصريح سمو أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي، ووضعه لشروط مسبقة للحوار يؤكد عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول."