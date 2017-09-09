إسماعيل هنية يزور مصر للمرة الأولى منذ توليه قيادة حماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، السبت، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة بدأ أول زيارة له إلى مصر، منذ انتخابه لقيادة حماس خلفا لخالد مشعل، في مايو/ آيار الماضي.

وقالت حركة حماس، في بيان، إن هنية "غادر قطاع غزة في زيارة إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة في الداخل والخارج". وأضاف البيان أن "الوفد سيبحث العديد من القضايا المهمة وخاصة العلاقات الثنائية مع مصر الشقيقة وسبل تطويرها".

وتابع البيان أن الوفد سيبحث أيضا "تعزيز التفاهمات مع القاهرة التي تمت خلال زيارة وفود الحركة السابقة وآليات تخفيف الحصار عن غزة وغيرها من الموضوعات التي تهم الطرفين، كما سيبحث الوفد مستجدات القضية الوطنية وسبل استعادة وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية".