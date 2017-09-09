وزير سعودي: إيران وابنها البكر "حزب الشيطان" منبع الإرهاب بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، إن إيران وما وصفه بـ"ابنها البكر حزب الشيطان،" على حد تعبيره، في إشارة إلى حزب الله اللبناني، تعتبر منبع التطرف والإرهاب في العالم.

جاء ذلك في تغريدة للسبهان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الارهاب والتطرف في العالم منبعه إيران وابنها البكر حزب الشيطان وكما تعامل العالم مع داعش لابد التعامل مع منابعه، شعوبنا بحاجة للسلام والامن."

وكان السبهان قد غرد بتاريخ الرابع من الشهر الجاري، قائلا: "ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس اثارة على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه او ضده. دماء العرب غالية."

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