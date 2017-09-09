سوريا ترد على تقرير لجنة تابعة للـUN حول استخدام الكيماوي

دمشق، سوريا (CNN)—رد حسام الدين آلا، سفير سوريا في الأمم المتحدة بجنيف، على تقرير لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول استخدام السلطات السورية للغازات الكيماوية في عدد من المناطق أبرزها، خان شيخون، مؤكدا على عدم صحة هذه الأنباء وأن بلاده تعتبر استخدام هذه الغازات "جريمة أخلاقية لا يمكن إلا إدانتها،" على حد تعبيره.

فيديو يظهر آثار الهجوم بـ"مواد كيماوية" بخان شيخون 0:46

جاء ذلك في رسالة وجهها آلا إلى مجلس حقوق الإنسان ونقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية، وقال فيها: "بخصوص تقرير لجنة التحقيق الدولية حول الجمهورية العربية السورية الوارد في الوثيقة رقم /اي/اتش ار سي/36/55/ وما تضمنه من اتهامات سياسية باطلة لا أساس لها على أرض الواقع فقد دأبت اللجنة منذ إنشائها بقرار من مجلس حقوق الإنسان على إصدار تقارير وبيانات تستند في استنتاجاتها إلى الاتهام السياسي لا التحليل القانوني وإلى قيام أعضائها بالإدلاء بتصريحات إعلامية تتناقض مع أدنى قواعد الحياد والنزاهة ومعايير العمل المهني المفترض باللجنة الالتزام بها."

وتابع قائلا: "على الرغم من تحذيراتنا المتكررة من مغبة هذا السلوك المنحرف فإن اللجنة استمرت في سلوكها وفي انتهاك صلاحياتها كلجنة ’تقص ورصد‘ وذلك عندما منحت نفسها حق توجيه الاتهامات وانغمست بالتسييس والانتقائية في استنادها إلى مزاعم وشهادات أطراف غير محايدة وخروجها بتوصيات وتأويلات وتفسيرات لا أساس ماديا لها وفي الوقت الذي ينسحب فيه موقفنا على كل الاتهامات التي تروج لها اللجنة فإن الجانب الأخطر في تقرير اللجنة الأخير يتمثل في خروجها عن ولايتها وإصرارها على تناول قضايا تدخل ضمن صلاحيات واختصاصات هيئات أخرى واستباق نتائج عملها."

وأضاف: "إصرار اللجنة على اقحام نفسها في موضوع الأسلحة الكيميائية واستخدامها هو خروج فاضح عن ولايتها وعن ولاية مجلس حقوق الإنسان وتعد على اختصاص لجان التقصي الفنية التي أنشأتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى ولاية آلية التحقيق المشتركة (جي اي ام) وصلاحيات مجلس الأمن الذي أنشأها ومحاولة مكشوفة للتشويش على عملها استباقا لنتائج تحقيقاتها الجارية حاليا."