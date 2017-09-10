عبدالملك الحوثي: سعي مكثف لضرب وحدة الصف اليمني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، إن هناك جهود مكثفة على حد تعبيره تهدف إلى ما وصفه بـ"ضرب وحدة الصف" في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التي يديرها الحوثيون، على لسان عبدالملك قوله: "إن الأمة الإسلامية مستهدفة ولا ضمانة لها في مواجهة التحديات إلا باجتماع كلمتها على الحق.. الوحدة الداخلية للشعب اليمني وتماسكها مستهدفة بشكل كبير في هذا الوقت بالتحديد وهناك سعي مكثف لضرب وحدة الصف بغية التسهيل للأعداء مهمة احتلال البلاد."

ويذكر أن علي عبدالله صالح ألقى، نهاية أغسطس/ آب الماضي خطاباً متلفزاً، تحدث فيه عن "اللجنة الثورية" التي يديرها الحوثيون، قائلاً: "اللجنة الثورية التي اتفقنا إنها تنتهي مهمتها بتشكيل المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ، اتفقنا على هذا الأساس، لكن الذي يُمارس أن اللجنة الثورية تسيطر على المجلس السياسي الأعلى في الميدان، أي قرارات يصدرها ومش متفقة مع اللجنة الثورية بتلغى."

وعلق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدات سابقة على خطاب صالح قائلا: "خطاب صالح الأخير ظاهره خلاف مع الشريك الحوثي حول السلطة في مناطق الانقلاب، ويبقى أنه قد يمثل فرصة لكسر الجمود السياسي الذي كرسه تعنت الحوثي."