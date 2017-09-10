بدء مناورات "النجم الساطع" بين مصر وأمريكا بعد 8 سنوات من توقفها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع المصرية، الأحد، بدأ مناورات "النجم الساطع 2017" مع الجيش الأمريكي، التي ستستمر لمدة 10 أيام، في قاعدة "محمد نجيب" العسكرية، وذلك بعد 8 سنوات من توقفها.

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وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن "فعاليات النجم الساطع تتضمن هذا العام تنفيذ مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية لعناصر مشتركة من المشاة والمدرعات المصرية والأمريكية، مصحوبة بأنشطة جوية وبحرية، كما يعقد على هامش التدريب تنظيم ندوة بحثية يتم خلالها تبادل الرؤى فيما يتعلق بالموضوعات الاستراتيجية المطروحة على الساحة الدولية والجهود المبذولة في ضوء الاستراتيجية المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب".

وأضاف: "يشتمل التدريب كذلك على العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك لعناصر هيئات القيادة من الجانبين باستخدام الحاسب الآلي للتدريب على مكافحة التهديدات المختلفة وفقًا لأحدث منظومات القيادة والسيطرة الآلية، كذلك التدريب العملي المشترك على أعمال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة التي يتم تنفيذها داخل ميدان التدريب على القتال في المدن".

واعتبر بيان الجيش المصري أن مناورات النجم الساطع تعكس "عمق علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، حيث تم تنفيذ التدريب على مدار 12 دورة سابقة بدءًا من عام 1981 حتى عام 2009، وشارك به العديد من الدول الشقيقة والصديقة سواء بقوات أو بصفة مراقبين، ويأتي استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بمختلف أفرعها وتخصصاتها".