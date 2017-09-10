5 دورات غاب فيها "النجم الساطع" عن مصر وأمريكا.. تعرف على أسبابها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع المصرية عن بدء فعاليات التدريب العسكري المشترك "النجم الساطع 2017" مع الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، وذلك بعد توقفه 8 أعوام، كان من المفترض أن يجري خلالها 3 دورات من المناورات، بمعدل دورة في الخريف كل عامين.
وبعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، بدأت أول دورة من مناورات "النجم الساطع"، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1980، وجرى استكمالها في عام 1981، ثم تقرر تنظيم المناورات كل عامين. وعلى مدار 37 عاما، جرى إلغاء 5 دورات من المناورات لأسباب تتعلق بعمليات عسكرية في المنطقة أو اضطرابات سياسية في مصر.
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