بعد تغريداته عن الإخوان.. صحيفة توقف مقالات جمال خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الاثنين، إنه قرار إيقافه من الكتابة بصحيفة الحياة صحيح، وذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تأتي بعد أيام على تغريداته التي أثارت ضجة واسعة حول جماعة الإخوان المسلمين.

وقال خاشقجي في تغريدته: "قرار الإيقاف بالفعل من قبل الناشر وقد تحدثت مع سموه قبل قليل، اتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية واختلفنا حول الاخوان وله مني كل تقدير،" وذلك في رد على تغريدة من سعود الريس، جاء فيها: "قرار اتخذ من قبل الناشر الامير خالد بن سلطان عطفا على توصية نائبه الامير فهد بن خالد إيقاف جمال خاشقجي عن الكتابة."

وأثار الإعلامي السعودي جمال خاشقجي موجة من الجدل الحاد ودخل في سجال مع متابعيه وكتاب آخرين على موقع "تويتر" بالدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين والداعية يوسف القرضاوي، المصنفين كـ"إرهابيين" من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.