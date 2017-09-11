لافروف من الأردن: وجود قوات أمريكية بسوريا مخالف للقانون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اعتبر سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن وجود القوات الأمريكية في سوريا مخالفة للقانون إلا أنه أمر واقع يمكن الاستفادة منه في محاربة الإرهاب.

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وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي في عمان أن جميع القوات المتواجدة بسوريا غير قانونية باستثناء القوات الروسية التي تعمل بدعوة من النظام الرسمي وكذلك ممثلي حزب الله وإيران.

من جهته لفت الصفدي إلى أن المباحثات الثلاثية مستمرة في الجنوب السوري وأن التعاون المشترك حقق نجاحا أكثر من جميع الاتفاقات السابقة من أجل التوصل إلى منطقة خفض التصعيد تعود معها الحياة الطبيعية.

وأكد الوزير الأردني على ضرورة أن يضمن الأردن بقاء حدوده آمنة وألا يتواجد بالقرب منها داعش او النصرة أو أي مليشيات طائفية أو مذهبية، ندعم كل جهد لوقف القتال وندعم محادثات أستانة ونشارك بها بصفة مراقب بدعوة من روسيا.