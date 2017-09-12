اليابان: طلبنا من قطر التعامل مع ملف عمال كوريا الشمالية لديها

طوكيو، اليابان (CNN) -- قالت شبكة تلفزيون NHK اليابانية الحكومية وزير الخارجية الياباني، تارا كونو، الذي يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط طلب من نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خفض عدد العاملين الكوريين الشماليين في قطر خلال اللقاء الذي جمعه به في الدوحة السبت.

ولفتت الشبكة اليابانية إلى أن طوكيو قلقة حول مقدار الأموال التي يحولها الكوريون الشماليون إلى بلادهم. مضيفة أن بيونغ يانغ تستخدم العملة الصعبة من أجل تمويل برامجها النووي وتجاربها الصاروخية. وبحسب NHK فإن الوزير الياباني طلب من قطر استخدام نفوذها للضغط على كوريا الشمالية، وأن نظيره القطري وعده بدراسة الطلب.

وحول الأزمة الخليجية الحالية، نقلت الشبكة عن كونو تأكيده ضرورة حلها بالسبل الدبلوماسية، عارضا استعداد اليابان للمساعدة وتوفير الدعم.

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من جانبها، لم تُشر وكالة الأنباء القطرية الرسمية في تغطيها للقاء آل ثاني وكونو إلى ملف العمالة الكورية الشمالية، واكتفت بالقول إن الوزيرين بحثا الملفات ذات الاهتمام المشترك وأن الوزير القطري "أطلع نظيره الياباني على مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة والإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر من قبل دول الحصار" وفق تعبيره.

يذكر أن تقريرا أعدته الأمم المتحدة عام 2015 كان قد اتهم كوريا الشمالية بإرسال الآلاف من عمالها إلى الخارج للعمل في ظروف صعبة بهدف الاستفادة من تحويلاتهم المالية في ظل الحصار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.