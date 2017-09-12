السعودية تستعد لمناورات فيصل 11 مع مصر

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— نشرت القوات الجوية الملكية السعودية، الثلاثاء، مقطع فيديو حول الاستعدادات لتدريبات مشتركة مع مصر أطلق عليها اسم "مناورات فيصل 11."

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقريرها أن "المناورات تعد ضمن الخطة السنوية التدريبية حيث تهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح الجو المصري، وصقل وتأهيل الأطقم الجوية من طياريين وفنيين واكتساب الخبرات الفنية وتطوير المهارات القتالية من خلال تنفيذ العمليات المشتركة مع القوات المصرية الشقيقة وكذلك التدريب على تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة، كما تأتي هذه المناورات لإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا الجوية."