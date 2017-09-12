فريق تقييم الحوادث باليمن: التحالف لم يقصف مبنى اليماني للألبان والهدف كان موقعا عسكريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال منصور المنصور، المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، إن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن لم يقم بقصف مبنى اليماني للألبان، لافتا إلى أن الموقع كان عسكريا.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، حيث قال: " ميليشيا الحوثي استولت على مبنى كان يستخدم كمصنع لتخزين منصات صواريخ.. سقطت الحماية المدنية عن المصنع بعد استخدامه كموقع عسكري.. والتحالف لم يقصف مبنى مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في عدن ولم يقصف جامعة الزهراء في #صنعاء حيث لا توجد جامعة بهذا الاسم."

وأضاف: "ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا من أرحب باتجاه أراضي المملكة،" لافتا إلى أن "استهداف حفار آبار من التحالف كان خطأ غير مقصود.. والمنزل الذي استهدف في ذمار استخدم لتخزين الأسلحة،" في حين أن "قصف سيارة لمنظمة أطباء بلا حدود غير صحيح وتم استهداف عربة تنقل أسلحة."

ولفت المنصور إلى أن "ميليشيا الحوثي استولت على دار المكفوفين في صنعاء وتسخيرها للمجهود الحربي.. مبنى دار المكفوفين لم يكن به اي من المدنيين وإجراءات التحالف كانت سليمة."