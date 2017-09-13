علي محسن الأحمر: الحوثي يستعد لتصفية من ساعده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال اللواء علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبدربه منصور هادي، إن زعيم جماعة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي "يستعد لرد المعروف وتصفية وإقصاء من سمح له بالمرور"، في إشارة محتملة إلى الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، الذي كان يُعد الحليف الرئيسي للحوثيين، قبل تصاعد التوتر بين أنصار الحوثي وحزب صالح في الآونة الأخيرة.

وأضاف الأحمر في كلمة ألقاها أمام قيادات السلطة المحلية في محافظة مأرب شمال اليمن، الثلاثاء: "من سمحوا للحوثي بالمرور عبر ما كانوا يطلقون عليه حينها ’الخط الأسود‘.. يستعد الحوثي اليوم لرد المعروف لهم بالتصفية والإقصاء ونكران الجميل كما هو عهده وكما هي سوابقه التاريخية."

وتابع: "الحوثيون لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا نتيجة التناقضات التي كانت تسود العمل السياسي في البلاد حيث تسللت ميليشيا الحوثي عبرها حتى وصلت إلى العاصمة صنعاء."

ورأى الأحمر أن الحوثي "لا يؤمن بأي ميثاق أو عهد، ففي حين يقدم الآخرون مصلحة البلاد ويعقدون المصالحات المختلفة يستغل الحوثي هذه الفرص ويمارس فيها التصفيات المختلفة لتحقيق أهدافه."

واستطرد الأحمر: "نقض المواثيق والعهود باتت سمة أساسية وملازمة للانقلابيين الحوثيين منذ أن بدأت مسيرتهم السوداء وبهذه الطريقة فقط كانوا يحققون تقدمهم الميداني وليس بقوتهم العسكرية التي عجزت حتى عن دخول قرية دماج ووصل الحوثيون خلالها لدرجة أن يطلبوا الوساطة من كل جهة."

وتأتي تصريحات الأحمر في وقت تفيد التقارير الأخيرة حول المشهد السياسي في اليمن بتصاعد التوترات بين الحوثيين وحزب صالح، بعد تحالف طويل تعاونا خلاله من أجل انتزاع السيطرة في البلاد من يد هادي. إذ برزت الخلافات بين الجانبين على خلفية احتشاد أنصار صالح بذكرى تأسيس حزبه وتوجيهه لانتقادات حادة إلى الحوثيين ووصفهم بـ"المليشيا".