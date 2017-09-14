الحوثي يهدد السعودية والإمارات.. ووزير خارجية البحرين: كلمات أكبر من فمك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الخميس، على التهديد الذي وجهه عبدالملك بدر الدين الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأنها "باتت في مرمى صواريخ" جماعة الحوثي، كما هدد الحوثي بقصف السعودية بطائرات دون طيار.

وقال الشيخ خالد بن أحمد، عبر حسابه على موقع تويتر: "رب كلمة قالت لصاحبها: دعني فأنا أكبر من فمك"، مع وسم "#الحوثي_يهدد_الامارات". وأضاف: "لا أخشى على بلد شعبها وفي وأصيل وعدوانها حوثي وشريفة"، في إشارة إلى إيران، التي وصفها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، بـ"الدولة الشريفة"، في اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وأثار انتقادات حادة من الدول المقاطعة لقطر.

وكان عبدالملك الحوثي قال، في كلمة له، الخميس، إن "دولة الإمارات باتت في مرمى صواريخنا وعلى كل الشركات في الإمارات ألا تنظر للإمارات بلدا آمنا بعد اليوم". كما وجه الحوثي تهديدا للمملكة العربية السعودية، قائلا: "القوة الصاروخية تمكنت من إنجاز مرحلة ما بعد الرياض، والعمل مستمر على تطوير قدراتنا الصاروخية للوصول إلى أي هدف في السعودية والإمارات"، مضيفا: "لدينا طائرات بدون طيار حلقت مئات الكيلومترات داخل المملكة، وقريبا تبدأ عملها في القصف"، وفق ما نقله موقع جماعة "أنصار الله".