العراق: 50 قتيلاً إثر هجوم مزدوج في الناصرية.. وداعش يتبنى

بغداد، العراق (CNN)-- أعلنت السلطات العراقية، الخميس، مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، إثر هجوم مسلح وتفجير سيارة مفخخة قرب مطعم على الطريق السريع في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق، فيما ادعى تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجومين.

وقال مدير عام دائرة الصحة في محافظة ذي قار جاسم الخالدي، لـCNN، إن الهجومين أسفرا عن مقتل 50 شخصا وإصابة 87 آخرين. وكانت مصادر أمنية عراقية تحدثت عن سقوط 6 قتلى على الأقل بينهم مواطنون إيرانيون، كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصادر قولها إن الضحايا بينهم قتلى ومصابون إيرانيون.

من جانبه، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم المسلح على المطعم والتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب منه. وجاء في بيان نشرته ما تعرف بـ"وكالة أعماق للأنباء" التي تعتبر الذراع الإعلامية لتنظيم "داعش" أن الهجومين استهدفا الشيعة في الناصرية.