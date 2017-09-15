أردوغان يحذر بارزاني من "تجاوز الحدود" وإجراء استفتاء استقلال كردستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رئيس إقليم كردستان العراقي مسعود بارزاني من المضي في استفتاء على استقلال الإقليم عن العراق، وذلك بعد موافقة نواب برلمان كردستان على إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط معارضة الحكومة المركزية في بغداد الخطة وكذلك إيران وتركيا.

قد يهمك.. كامليا انتخابي فرد تكتب لـCNN: استفتاء كردستان وصراعات جديدة في المنطقة

وقرر أردوغان تغيير موعد انعقاد مجلس الأمن القومي التركي إلى 22 سبتمبر بدلا من 27 سبتمبر لبحث استفتاء إقليم كردستان، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية. وقال أدروغان إن قرار الاستفتاء "يتجاوز حدود انسداد الأفق وقلة الخبرة السياسية، ولا يمكن القبول بمفهوم سياسي من هذا القبيل"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف أردوغان أن تصريحات مسعود بارزاني، حول الاستفتاء "خاطئة للغاية، لأنه يعلم حساسيتنا تجاه وحدة التراب العراقي". وتابع بالقول: "بارزاني سيرى بشكل واضح مدى حساسية أنقرة تجاه الاستفتاء، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي في 22 سبتمبر واجتماع مجلس الوزراء".

وقال بارزاني إنه لم يسمع اقتراحا يمكن أن يكون بديلا للاستفتاء، متعهدا بإجراء الاستفتاء في موعده رغم تصويت البرلمان العراقي ضد الاستفتاء. وأضاف أن الحوار والتفاهم سيستأنف مع بغداد بعد إجراء الاستفتاء".