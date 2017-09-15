وزير خارجية قطر: "دول الحصار" لا ترغب في تبادل عقلاني للحجج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن ما وصفه بـ"الحصار" علم بلاده تقليل الاعتماد على الجيران بصورة مباشرة.

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جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير القطري مع صحيفة لوتون السويسرية ونقلتها وزارة الخارجية القطرية، حيث أضاف: "إن دول الحصار تتهمنا بنشر أكاذيب حول المكالمة الهاتفية التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي العهد السعودي، وهذا أمر غير مقبول،" موضحا: "أزمة الحصار لم تكن متوقعة، ولم تكن هناك أية مؤشرات على وقوعها، والمملكة العربية السعودية كانت قبل بضعة أيام فقط من بدء الأزمة حليفا قويا جدا لدولة قطر.. كل ما حدث مدبر لتبرير الحصار، والأمر يتعلق بمجموعة من البلدان التي لا يمكن التنبؤ بأعمالها."

وتابع قائلا: "دول الحصار لا ترغب في تبادل عقلاني للحجج بل تريد أن تضعنا تحت الوصاية.. إننا دولة ذات سيادة، ولدينا نفس الحقوق التي تنعم بها المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن حجم دولتنا أو قوتها."

وأردف قائلا: "إن الشعوب العربية ثارت ضد الديكتاتوريات، وكان علينا أن نتحرك عندما بدأت هذه الديكتاتوريات في قتل شعوبها.. دولة قطر حاولت مساعدة هذه الأنظمة على إجراء بعض الإصلاحات، لكن عندما فشلت هذه المحاولات وشرع الديكتاتوريون في قتل شعوبهم كان علينا أن نختار معسكرنا.. مضيفا أننا اخترنا الشعوب ".