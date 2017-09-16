النقض بمصر تؤيد حكم المؤبد بحق محمد مرسي بقضية "التخابر مع قطر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أيدت محكمة النقض المصرية، السبت، الحكم السجن المؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة باسم التخابر مع قطر، كما ألغت المحكمة عقوبة سجنه 15 عاما، في الطعن المقدم منه في نفس القضية، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

ويذكر أن كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في منتصف يونيو/ حزيران الماضي بالإعدام بحق ثلاثة من المتهمين في هذه القضية هم، أحمد عفيفي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل، بالإضافة إلى سجن مرسي، لمدة 40 عاما.

ويواجه مرسي و10 متهمين آخرين في القضية، اتهامات بـ"التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، بحسب قرار الاتهام.