التحالف الدولي: روسيا قصفت موقعا تعلم أنه لقوات سوريا الديمقراطية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، السبت، أن روسيا شنت غارات على موقع تعرفه لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعوم من أمريكا، وأصابت عدة أشخاص من مقاتليه قرب دير الزور.

وقال قائد التحالف الدولي الجنرال الأمريكي بول فانك، في بيان، إن القصف الروسي أصاب موقعا لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المكون من مقاتلين سوريين أكراد وعرب معارضين للنظام. وأضاف فانك أن الروس كانوا يعلمون أن هذا الموقع تتواجد فيه "قوات سوريا الديمقراطية".

وتابع فانك بالقول إن القصف أسفر عن إصابة عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية. وكشف فانك أن عناصر قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية كانوا متواجدين أيضا في هذا الموقع لكن لم يتعرض أحد منهم للإصابة.

وأشار فانك إلى أن التحالف الدولي يحافظ على خطوط الاتصال مع روسيا حول أماكن "تخفيف حدة النزاع" في سوريا على مدار 24 ساعة في اليوم. وقال إن التحالف الدولي يبذل قصارى جهده لمنع التصعيد غير الضروري بين القوات التي تتشارك في أن هدفها هو تنظيم داعش". وأضاف فانك أن "التحالف وشركائه ملتزمون بالعمل على هزيمة داعش وتجنب الصدام مع روسيا"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن التحالف وشركائه "يحتفظون بحق الدفاع عن النفس".