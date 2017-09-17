شاهد كيف نفى عم رئيس سوريا خبر وفاته بالفيديو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر سوار ابن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يظهر فيه والده وهو يسخر من الأنباء التي تم تناقلها حول وفاته.

وقال سوار الأسد على صفحته بتويتر: "وصلت بهم الوقاحة واليأس لقولهم إن والدي افارق الحياة! كم هم بائسون. الجبل الشامخ لا تهزه الرياح، ولا جميع الاكاذيب وسيبقى صامد وسورية صامدة.."

وأضاف في تغريدة منفصلة: "كم هم يائسون وبائسون الجبل الشامخ لا تهزه الرياح، سيبقى صامد وسورية صامدة."

ويذكر أن رفعت الأسد يشغل منصب نائب رئيس سوريا لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع والشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد وجميل الأسد وعم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، ولد في القرداحة بمحافظة اللاذقية.