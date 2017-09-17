حماس تدعو حكومة الوفاق لممارسة مهامها بغزة "استجابة لمصر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس،" بيانا، الأحد، بيانا وجهت فيه دعوة لحكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها.

وقالت الحركة في البيان المنشور على موقعها الرسمي: "استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصاً على تحقيق أمل شعبنا الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية."

وأضافت: "فإن حركة حماس تعلن: أولاً، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ثانياً، دعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً، ثالثا، الموافقة على إجراء الانتخابات العامة."

ولفتت الحركة في بيانها إلى الاستعداد "لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة."