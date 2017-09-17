بارزاني: هناك خطة في بغداد لزعزعة الأوضاع بإقليم كردستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، إن هناك خطة على حد تعبيره تحاك في العاصمة العراقية بغداد، تهدف إلى زعزعة الأوضاع في إقليم كردستان.

جاء ذلك في كلمة للبارزاني في دهوك دعما لاستقلال إقليم كردستان، حيث قال وفقا لما نقلته رووداو: "هناك خطة في بغداد لزعزعة الاوضاع بإقليم كوردستان.. الاستفتاء سيجرى في موعد المحدد ولم نتلق أي بديل حقيقي للاستفتاء."

وأضاف: "في 2003 كانت هناك فرصة جيدة للعراقيين وكوردستان.. الحكومة العراقية هي التي لم تقبل الشراكة وليس من نحن لم نقبل.. قرار الاستفتاء هو قرار الشعب الكردي وليس لشخص واحد أو حزب معين".

ولفت البارزاني بالقول: "إننا لا نهدد أحداً ولن نقبل لأحد أن يهددنا.. البرلمان العراقي الحالي بيد مجموعة شوفينية (قومية متعصبة) وقرارات البرلمان العراقي من اليوم فصاعداً لن تشمل إقليم كوردستان،" مشيرا إلى أن "هناك خطوتين أمامنا: الأولى التبعية والثانية الاستقلال."