قرقاش: القاهرة وبهدوء المحترف تمارس دورها كعنصر استقرار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثنى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على الدور الذي تلعبه مصر في عدد من الملفات الإقليمية مثل ليبيا وتوحيد الصف الفلسطيني على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بتويتر، حيث قال: "كل التقدير للدور المصري في الملف الليبي وملف توحيد الصف الفلسطيني، القاهرة، وبهدوء المحترف، تُمارس دورها التقليدي كعنصر استقرار وبناء."

وقال قرقاش في تغريدة سابقة معلقا على التطورات في غزة: "التطورات التي تشهدها غزة إيجابية وحلّ حماس للجنة الإدارية قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح، آن الأوان لسياسة التواصل بدلا من سياسة المواجهة."

ويذكر أن حماس وجهت دعوة في بيان لها، الأحد، إلى حكومة الوفاق للقدوم إلى غزة وممارسة مهامها في إعلان لقي ردود فعل إيجابية كبيرة.