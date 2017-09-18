عرض حماس لمصالحة فتح.. هل يحسن مصير الفلسطينيين؟

(CNN)-- حماس، التي تسيطر على غزة، مختلفة منذ عقد مع فتح، المسؤولة عن الضفة الغربية. في وقت مبكر من هذا العام، قامت حماس بتأسيس لجنتها الإدارية التي نعتها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بـ”حكومة صممت لترسيخ قوة حماس في غزة”. في محاولة للضغط على حماس لتسليم سلطتها على غزة خلال الأشهر الأخيرة، خفض عباس الرواتب والكهرباء في غزة، ما جعل الحالة أسوأ أمام مليوني فلسطيني يعيشون بالقطاع. إلا أن التصريح الأخير للحركة وجه التركيز على عباس، فكيف سيرد رئيس السلطة على حماس؟