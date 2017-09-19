إسرائيل: اسقطنا طائرة موجهة إيرانية تابعة لحزب الله فوق الجولان

القدس (CNN)— قال الكولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه أسقط طائرة بدون طيار إيرانية تابعة لحزب الله اللبناني، فوق مرتفعات الجولان، قال إنها انطلقت من العاصمة السورية، دمشق.

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وبين كونريكوس أن الرادارات الإسرائيلية رصدت الطائرة الموجهة وبدأت بتتبعها إلى حين دخلت المنطقة منزوعة السلاح في الجولان على الحدود بين إسرائيل وسوريا، حيث طارت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بمهمة الاعتراض.

وأضاف المتحدث أن الطائرة الموجهة أسقطها صاروخ باتريوت، فوق منطقة القنيطرة دون تمكن القوات الإسرائيلية من تفقط الحطام، لافتا بالقول: "نحن لا نسعى إلى دفع الأمور للتفاقم في الوقت الحالي."