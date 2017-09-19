السبهان: أتطلع لحكمة وشجاعة مسعود بارزاني لتجنيب العراق أزمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، إنه يتطلع لـ"حكمة وشجاعة" رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، في إشارة إلى التوترات والمشادات بين الإقليم وبغداد حول استفتاء الاستقلال المزمع عقده الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تغريدة للسبهان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "اتطلع لحكمة وشجاعة الرئيس مسعود برزاني بقبول الوساطات الدولية لحل الازمة الحالية ضمن مقترحات الامم المتحدة وتجنيب العراق لازمات هو بغنى عنها."

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أمر بوقف إجراءات استفتاء إقليم كردستان المثير للجدل، وذلك وسط تراشق سياسي وإعلامي بين المسؤولين في الإقليم وفي العاصمة بغداد، كما أمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتعليق الاستفتاء لحين البت في دستوريته.

من جهته اتهم برزاني، السلطات العراقية بمحاولة التأثير على الأوضاع في كردستان خلال الاستفتاء قائلا: "إن هناك خطة تحاك في العاصمة العراقية بغداد، تهدف إلى زعزعة الأوضاع في إقليم كردستان."