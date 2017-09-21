أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قبل الموافقة على الاتفاق النووي، كانت إيران تسير بأقصى سرعة بشأن طموحاتها النووية. لكن الغرب اعتقد أن ذلك كان مجرد غطاء، وأن إيران كانت تسعى فعلاً وراء الأسلحة النووية. الاتفاق ساعد الجميع على الالتقاء في منتصف الطريق.
كل ما تحتاج معرفته عن الاتفاق النووي الإيراني
كل ما تحتاج معرفته عن الاتفاق النووي الإيراني
الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 21 سبتمبر/ايلول 2017; 11:07 (GMT +0400).
1:28
في 90 ثانية.. هذا كل ما تحتاج معرفته عن الاتفاق النووي الإيراني.
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