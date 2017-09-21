كل ما تحتاج معرفته عن الاتفاق النووي الإيراني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قبل الموافقة على الاتفاق النووي، كانت إيران تسير بأقصى سرعة بشأن طموحاتها النووية. لكن الغرب اعتقد أن ذلك كان مجرد غطاء، وأن إيران كانت تسعى فعلاً وراء الأسلحة النووية. الاتفاق ساعد الجميع على الالتقاء في منتصف الطريق.