أمريكا تنفي اتهامات روسية بدفعها جبهة النصرة لمهاجمة جيش الأسد

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رفضت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس صحة الاتهامات التي وجهتها لها نظيرتها الروسية التي زعمت أنها استخدمت "وكالاتها الخاصة" لدفع عناصر جبهة النصرة إلى مهاجمة الجيش السوري قرب مدينة دير الزور، مؤكدة أن ادعاءات موسكو في هذه الصدد ليس لها أساس من الصحة.

الرد الأمريكي جاء بعدما نشرت وزارة الدفاع الروسية عبر صفحتها بموقع فيسبوك بيانا يتهم واشنطن بالعمل من خلال "وكالات خاصة " على دفع جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة لشن هجوم على الجيش السوري قرب دير الزور "بمحاولة لوقف التقدم الناجح للجيش العربي السوري في الشرق من دير الزور".

وبالإضافة إلى القوات الحكومية السورية، استهدف الهجوم وحدة من الشرطة العسكرية الروسية. وقد صُدّ الهجوم من قبل قوات خاصة سورية بدعم من طائرتين روسيتين من طراز سوخوي 25. وقالت الرسالة أيضا أن وحدات الطيران والمدفعية الروسية قتلت 850 إرهابيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ولكن المتحدث باسم البنتاغون، ادريان رانكين – غالواي، قال لـ CNN إن الادعاءات بأن حكومة الولايات المتحدة تقدم أي دعم لجبهة النصرة "لا أساس لها من الصحة أو أي أساس في الواقع ".

وقال رانكين غالاوي: "لم يتغير موقف الولايات المتحدة من جبهة النصرة، المعروفة بأنها فرع تابع لتنظيم القاعدة في سوريا ومنظمة إرهابية" مضيفا: "لقد أعلنت جبهة النصرة علنا أنها تابعة لتنظيم القاعدة، وتشاطر أهداف تنظيم القاعدة الإرهابية وجدول أعماله، وليس أهداف الشعب السوري" وفقا للمتحدث الأمريكي.