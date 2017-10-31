كيف رد وليد الفراج على طلب "تصويت" حول حضور السعوديات للملاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، على طلب وصله لاجراء تصويت حول رأي الشعب السعودي بالسماح للسعوديات بدخول ملاعب رياضية، قائلا: "لا يمكن أن نبقى كما كنا."

وتابع الفراج في مقطع الفيديو المقتطع من برنامج يقدمه على قناة اكشن ونشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أنا عارف أن في ناس زعلانة وناس راضية وناس تبي وناس ما تبي، لا نستطيع أن نبقى على كنا عليه، قد يكون هناك ناس عندها تحفظ، بس يا جماعة الخير، ترى الدولة ما أصدرت قرار أنه يجب على كل مواطن ومواطنة أن يذهب بزوجته إلى الملاعب.."

وتابع قائلا: "احنا مشكلتنا وين الآن؟ مشكلتنا كالتالي: محمد يبغى يروح مع زوجته بس سعيد زعلان ان محمد بيأخذ زوجته.. بتقول هذه بعيدة عن مجتمعنا، السعوديون يحضرون مباريات برة وفي دول الخليج، وإذا كانت النظرة لهؤلاء الناس أنهم.. من غير المعقول لا يمكنك تصنيف الناس.."