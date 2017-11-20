وزير خارجية البحرين: فقط إيران وأعوانها "يولولون" بعد قرار الجامعة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، أن إيران ومن وصفهم بـ"أعوان إيران، يولولون" على حد تعبيره من قرار الجامعة العربية.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "فقط إيران واعوان إيران الذين يصرخون ويولولون ضد قرار الجامعة العربية.. لن يضرنا نباحهم فنحن على الدرب ماضون، وبالدفاع عن امتنا ملتزمون."

وفي تغريدة سابقة قال الشيخ خالد بن أحمد: "القرار العربي يدين إيران وأذرعها في المنطقة.. وأولها حزب الله اللبناني الإرهابي.. ويقف بكل حزم مع امن واستقرار المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين."

ويذكر أن البيان الختامي للجلسة الطارئة لجامعة الدول العربية، أدان، الأحد، تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة في اليمن ولبنان، مطالبا إيران بالتوقف عن الأعمال العدائية.