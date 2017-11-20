رياض حجاب يعلن استقالته من منصب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن رياض حجاب، الاثنين، استقالته من منصب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، وذلك في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال حجاب في بيانه: "على الرغم من المصاعب الجمة التي واجهناها، فإننا بذلنا غاية جهدنا لتمثيل تطلعات الشعب السوري في عملية الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي، متسلحين بمبادئ الثورة ومرجعياتها، الأمر الذي ساعدنا على الصمود أمام محاولات خفض سقف الثورة وإطالة أمد نظام بشار الأسد وعلى التصدي لمحاولات بعض القوى الخارجية اقتسام بلادنا إلى مناطق نفوذ ضمن صفقات جانبية يتم ابرامها بمنأى عن الشعب السوري."

وتابع قائلا: "وبعد مسيرة سنتين من العمل الدؤوب للمحافظة على ثوابت الثورة السورية المجيدة التي لم نحد عنها طرفة عين، أجد نفسي اليوم مضطرا لإعلان استقالتي من الهيئة العليا للمفاوضات متمنيا لها المزيد من الإنجاز، ولبلدي الحبيب سوريا السلم والأمان والاستقرار."