إيران ترد على "وزراء العرب": معالجة مشاكل المنطقة ليس ببيانات لا قيمة لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن معالجة قضايا المنطقة ليس في إصدار بيانات لا قيمة لها على حد تعبيره، وذلك في تعليق على اجتماع وزار الخارجية العرب بالجامعة العربية، الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله إن السعودية "نجحت من انتزاع بيان من وزراء خارجية العرب يحتوي علي جملة من الأكاذيب والعبارات المضللة،" على حد تعبيره.
وأردف المتحدث الإيراني قائلا: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو المسؤولين السعوديين ولأجل أن تكون هذه البيانات مثمرة، إلى انهاء اعتداءاتهم الهمجية ضد الشعب العربي في اليمن وحتى لا يقع الاطفال والنساء والناس العزل في اليمن فريسة لحقدهم."
وتابع قاسمي قائلا: "إيران تدعو السعودية أيضا إلى انهاء سياسة ممارسة الضغوط على اشقائها العرب في لبنان وقطر وكل المنطقة، وأن تسمح ومن خلال سحب قواتها من البحرين."
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