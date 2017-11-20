أطلقه محمد بن سلمان ويضم 41 دولة.. ما هو التحالف الإسلامي العسكري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مبادرة لتشكيل التحالف الإسلامي العسكري العام 2015، ضمن رؤية استراتيجية لتنسيق وتوحيد جهودها في المجال الفكري والإعلامي، ومحاربة تمويل الارهاب، وفي المجال العسكري، لمحاربة جميع أشكال الإرهاب والتطرف، والإسهام بفعالية مع الجهود الدولية الأخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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ويضم التحالف 41 دولة، تتمثل بكل من أفغانستان والإمارات والأردن وأوغندا وباكستان والبحرين وبروناي وبنغلاديش وبنين وبوركينا فاسو وتركيا وتشاد وتوغو وتونس وجيبوتي وساحل العاج والسعودية والسنغال والسودان وسيراليون والصومال وعُمان والغابون وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو والسلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد القمري والكويت وقطر ولبنان وليبيا والمالديف ومالي وماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن.

ولفت تقرير الوكالة السعودية إلى أن "البرامج داخل إطار التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب طبقاً لسياسات وإجراءات كل دولة، ومن دون الإخلال بسيادة الدول الأعضاء في التحالف" في حين تكمن المحددات الاستراتيجية للتحالف في الشرعية والطابع المحلي وتأمين الموارد والفاعلية والشراكة والتعاون والسيادة."

أما مجالات عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب فتتمحور حول "المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري المتمثل بالمساعدة في تنسيق تأمين الموارد والتخطيط للعمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب في الدول الأعضاء، وتيسير عمليات تبادل المعلومات العسكرية بصورة آمنة، وتشجيع الدول الأعضاء على بناء القدرات العسكرية لمحاربة الإرهاب من أجل ردع العنف والاعتداءات الإرهابية،" وفقا لتقرير الوكالة.