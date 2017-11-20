الرئيس اللبناني لأمين عام الجامعة العربية: لا يمكن قبول إيحاءات شراكة حكومة لبنان بأعمال الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، إن بلاده لا يمكن أن تقبل ما وصفه بـ"الإيحاءات" بأن الحكومة اللبنانية شريك في أعمال الإرهاب، وذلك في لقاء جمعه مع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يزور لبنان.

ونقلت الرئاسة اللبنانية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "الرئيس عون يبلغ أبو الغيط ان لبنان ليس مسؤولاً عن الصراعات العربية أو الاقليمية التي تشهدها دولاً عربية، وهو لم يعتدِ على أحد ولا يجوز بالتالي ان يدفع ثمن هذه الصراعات من استقراره الأمني والسياسي."

وأضافت في تغريدة منفصلة: "الرئيس عون لأبو الغيط: لبنان لا يمكن أن يقبل الإيحاء بأنّ الحكومة اللبنانية شريكة في اعمال ارهابية، والموقف الذي اتخذه مندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية بالأمس يعبّر عن ارادة وطنية جامعة.. لبنان واجه الاعتداءات المستمرة منذ العام 1978 وحتّى العام 2006 واستطاع تحرير أرضه والاستهداف الاسرائيلي لا يزال مستمراً ومن حق اللبنانيين ان يقاوموه ويحبطوا مخططاته بكل الوسائل المتاحة."

ونقلت الرئاسة اللبنانية على لسان أبو الغيط قوله: "شرحت للرئيس عون الظروف التي احاطت باجتماع الامس، ولا أحد يمكن او يرغب بإلحاق الضرر بلبنان."