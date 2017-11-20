دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شدد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد ىل خليفة في اجتماع وزراء الخارجية العرب على أن إيران تمثل خطراً كبيراً على المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين. وحذر وزير الخارجية البحريني من أن هناك تصعيد خطير للممارسات الإيرانية في المنطقة. من جانب آخر، هاجم نواب بحرينيون إيران وما تقوم به في خلخلة استقرار بلادهم، معتبرين أن خير ما يشهد على ذلك هو ما حدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
نواب بحرينيون يهاجمون إيران: اضربوا الإرهاب على رأسه
نواب يهاجمون إيران: اضربوا الإرهاب على رأسه
الشرق الأوسط
آخر تحديث يوم الاثنين, 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 02:04 (GMT +0400).
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هاجم نواب بحرينيون إيران وما تقوم به في خلخلة استقرار بلادهم.
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