نصرالله عن جلسة "وزراء العرب": تدعو للأسف وليس للتوتر.. ولا علاقة لحزب الله بإطلاق صواريخ على السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن ما صدر عن جلسة وزراء الخارجية العرب، الأحد، يعتبر "أمرا يدعو للأسف ولا يدعو للتوتر،" علىحد تعبيره، مؤكدا على أن حزب الله لا علاقة له بإطلاق صواريخ من اليمن صوب السعودية.

جاء ذلك في كلمة لنصرالله، الاثنين، حيث قال: "فيما يتعلق باجتماع وزراء الخارجية العرب، أريد أن اتحدث عن الشق الذي يتعلق بحزب الله، هم تكلموا عن ايران وحزب الله وانصار الله، فالاتهام ليس جديدا، وهو متوقع، وسمعناه في السابق، ولا شيء يدعو إلى التوتر، بل إلى الاسف. من لطائف التقدير الالهي، في الساعات التي كانت القوات تحرر البوكمال، وبينهم حزب الله، وفي الوقت نفسه الذي نطرد داعش، يأتي هؤلاء ليصفوا حزب الله بالمنظمة الارهابية. لقد اتهموا إيران بأنها دولة راعية للإرهاب، بينما هي كانت تساهم في محاربته الارهاب، فأنتم اين قاتلتم داعش؟ السعودية اين حاربت داعش؟"

وتابع قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "حمل المجلس حزب الله مسؤولية توزيع الصواريخ الباليستية، ووافق الوزراء على هذا البيان، هل حصلوا على معطيات؟ هذا كلام سخيف وتافه. اؤكد لهم ان لا اسلحة او صواريخ او حتى مسدس، لم نرسل اي سلاح لليمن او البحرين او الكويت او العراق، لم نرسل سلاحا لأي بلد عربي. نعم ارسلنا سلاحا الى فلسطين المحتلة مثل الكورنيت، ومن يريد أن يديننا هو المدان، وارسلنا الى سوريا السلاح الذي نقاتل به فقط."

وأضاف: "أما النقطة الثانية في البيان، فما قاله الوزيران السعودي والبحريني، حين قالوا للبنانيين إنه إذا لا تحلون مسألة حزب الله فالاستقرار مهدد، وإني أذكر هؤلاء والرأي العام أن أكبر تهديد للأمن في لبنان هو الاحتلال الاسرائيلي، واهم عامل لتحرير لبنان هو المقاومة وعمودها الفقري حزب الله، يا جبير ويا خالد، سلاح المقاومة اهم عامل في تحقيق الاستقرار في لبنان، فمن يحمي لبنان من اسرائيل؟ انتم وسلاحكم؟.."

وأردف: "سبب اجتماع وزراء الخارجية العرب هو ان صاروخا بالستيا انفجر فوق مطار الملك خالد بالرياض، هذه المصيبة جمعت العرب بالأمس. يقول الجبير إن حزب الله هو الذي اطلق الصاروخ الايراني الصنع على الرياض، وانا انفي بشكل قاطع بان لا علاقة لحزب الله بإطلاق هذا الصاروخ ولا باي صاروخ اطلق سابقا او صاروخ سيطلق لاحقا، مشكلتهم انهم يستخفون بالشعب اليمني، ولا يصدقون انهم يصنعون الصواريخ، لانهم يقيسون الامور على انفسهم هم.."