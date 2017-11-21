وزير خارجية البحرين يرد على مهاجمة روحاني للجامعة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، الثلاثاء، على انتقاد الرئيس الإيراني، حسن روحاني الذي وصف الجامعة العربية بأنها "منظمة بالية وعديمة التأثير."

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحت بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "من يدعي بأن الجامعة العربية عديمة الفائدة هو نفسه الذي وقفت له الجامعة بالمرصاد لاستهدافه الدول العربية لإسقاطها والسيطرة عليها."

وكان روحاني قد قال، الاثنين: "أين كانت الجامعة العربية عندما كان الشعب العراقي والشعب السوري يحاربان داعش وعندما كان الشعب اليمني يعاني من القصف السعودي وعندما كان الشعب اللبناني يعاني من الإرهاب.. من المؤسف أن تقوم مجموعة تدعي أنها مسلمة وعربية بإدانتها لقيام شعب مظلوم بدفع الظلم عنه؟!"

ويذكر أن وزراء خارجية دول الجامعة العربية استنكروا في اجتماعهم الأخير التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية العربية، كما وصفوا حزب الله بأنه منظمة إرهابية، وقرروا مخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح الخروقات الإيرانية لقرار مجلس الأمن الخاص بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بالأسلحة واعتبار إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من الأراضي اليمنية تجاه مدينة الرياض بمثابة عدوان من قبل إيران.