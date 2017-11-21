 الحريري في مصر للقاء عبدالفتاح السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الثلاثاء، للقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قادما من العاصمة الفرنسية، باريس.

جاء ذلك في تغريدة على الصفحة الرسمية للحريري على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث ذكرت: "وصول الرئيس سعد الحريري الى القاهرة حيث سيلتقي رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي. يلي اللقاء عشاء يولمه الرئيس السيسي على شرفه."

ويصل الحريري إلى مصر بعد جدل واسع لف استقالته التي أعلن عنها خلال وزيارة للمملكة العربية السعودية، حيث هاجم فيها إيران وحزب الله لافتا إلى أن الأوضاع في لبنان شبيهة بتلك التي سبقت اغتيال والده ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.