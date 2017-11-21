أشرف الخطيب لـCNN: القيادة الفلسطينية تجمد اتصالاتها مع إدارة ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أشرف الخطيب، المتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية، إن الأخيرة جمدت اتصالاتها مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفية تهديدات واشنطن بإغلاق مكاتب المنظمة بأمريكا.

وتابع الخطيب في تصريح لـCNN: "نحن متحيرون في الحقيقة من كيف يمكننا مواصلة الحديث مع الجانب الأمريكي في الوقت التي تغلق فيه مكاتبنا،" متسائلا عن "مصداقية الإدارة الأمريكية،" لافتا إلى أن قرار التجميد جاء من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس.

ويذكر أن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال في تصريح السبت: "تلقينا رسالة خطية من وزارة الخارجية الأميركية، تفيد بأنهم لم يستطيعوا تمديد فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن نظرا لقيامنا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الجنائية الدولية أن تحيل جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي."

وتابع عريقات قائلا، وفقا لما نقلته حينها وكالة الأنباء الفلسطينية: "عليه رددنا على الإدارة الأميركية برسالة خطية أيضا قلنا فيها: في حال قامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير سنعلق اتصالاتنا مع الإدارة الأميركية بكل أشكالها لحين إعادة فتح المكتب، هذا في الوقت الذي تقوم فيه حكومة نتنياهو بهدم البيوت في جبل البابا وفي الأغوار وتهدد بهدم البيوت في كفر عقب، تكافأ هذه الحكومة ونعاقب نحن، هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا ويؤدي إلى تقويض عملية السلام."