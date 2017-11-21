روحاني: الجامعة العربية بالية.. ماذا فعلت ضد داعش بسوريا والعراق؟

طهران، إيران (CNN) -- هاجم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، جامعة الدول العربية، واصفا إياها بأنها منظمة "بالية وعديمة التأثير"، كما انتقد قراراتها الأخيرة ضد إيران وحزب الله والحوثيين، متسائلا أين كانت الجامعة خلال الأحداث في سوريا والعراق.

روحاني، الذي كان يتحدث في مؤتمر حول الزراعة، أشار إلى خسارة تنظيم داعش لآخر معاقله في سوريا، وقال إن قادة أركان إيران وتركيا وروسيا سيجتمعون الأربعاء في روسيا من أجل التشاور حول مستقبل سوريا والمنطقة؛ معربا في الوقت نفسه عن "أسفه الشديد" لاجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن روحاني قوله: "في ظل هذه الأوضاع يجتمع وزراء خارجية مؤسسة بالية وعديمة التأثير باسم الجامعة العربية ليبحثوا في أسباب تمكن الشعب اليمني بعد عامين ونصف من العدوان من الدفاع عن نفسه معبرين عن امتعاضهم من الصاروخ الذي قد أطلقوه نحو الرياض" في إشارة إلى الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه العاصمة السعودية، والذي حمّلت الرياض مسؤوليته لإيران.

وتابع روحاني قائلا: "أين كانت الجامعة العربية عندما كان الشعب العراقي والشعب السوري يحاربان داعش وعندما كان الشعب اليمني يعاني من القصف السعودي وعندما كان الشعب اللبناني يعاني من الإرهاب.. من المؤسف أن تقوم مجموعة تدعي أنها مسلمة وعربية بإدانتها لقيام شعب مظلوم بدفع الظلم عنه؟!"

وكان وزراء خارجية دول الجامعة العربية قد استنكروا في اجتماعهم الأخير التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية العربية، كما وصفوا حزب الله بأنه منظمة إرهابية، وقرروا مخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح الخروقات الإيرانية لقرار مجلس الأمن الخاص بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بالأسلحة واعتبار إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من الأراضي اليمنية تجاه مدينة الرياض بمثابة عدوان من قبل إيران.