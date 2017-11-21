سفير سعودي: افتراض أن أفكار الوليد بن طلال وراء اعتقاله يخرج المسألة عن إطارها الحقيقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد نايف بن عبود، سفير المملكة العربية السعودية في التسيك، على الآراء التي تقول إن حملة محاربة الفساد في بلاده ستلاقي مقاومة من المؤسسة الدينية المحافظة، مؤكدا على أن هذا غير صحيح، لافتا إلى أن ما يحصل "ليس تغييرا بل هو عودة للأسس،" على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة للسفير السعودي مع صحيفة Pravo التشيكية، ونشرها موقع وزارة الخارجية السعودية، حيث قال بن عبود: "ما يحدث في المملكة ليس تغييراً بقدر ما هو عودة إلى الأسس الأصيلة التي قامت عليها المملكة، فالمنهج الوسطي المعتدل ومكافحة الفساد مثلا هي قيم من صميم الدين الاسلامي ولا تشكل أبداً نقاط صراع مع المؤسسة الدينية، كما أن هذه الاصلاحات تحظى بدعم منقطع النظير من الشباب السعودي الذين يشكلون العمود الفقري للمجتمع."

وسئل السفير السعودي: "من ضمن المعتقلين على خلفية الفساد سمو الأمير الوليد بن طلال وهو رجل أعمال ثري، وكان ينادي بأفكار إصلاحية قبل ان يتبناها ولي العهد، فهل كان لأفكاره الإصلاحية دور في اعتقاله؟" حيث أجاب: "هذا الافتراض أيضا يخرج المسألة عن سياقها الحقيقي، فالذي حدث ببساطة هو أن عملية مكافحة الفساد كان من مجرياتها التحفظ على مجموعة من الأشخاص بغض النظر عن انتماءاتهم العائلية أو الفكرية حيث يواجهون تهماً بممارسة الفساد قد تثبت وقد تسقط وذلك بعد عملية متسلسلة من إجراءات التقاضي وضمن الحقوق التي يكفلها القانون للمتهم وفي إطار المبدأ المعروف بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولعلك لاحظت أنه تم إطلاق سراح ثمانية اشخاص من الذين تم احتجازهم حيث لم تثبت إدانتهم فيما نسب إليهم."