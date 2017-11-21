مصدر بخارجية سوريا يدين جلسة وزراء العرب: الجامعة انحدرت لمستوى مزر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مصدر بوزارة الخارجية السورية، إن بلاده تدين ما جرى في اجتماع وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، لافتا إلى أن الأخيرة "انحدرت لمستوى مزر،" على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان المصدر الذي لم تسمه قوله: "لقد كان الدور التدميري والتآمري للمال النفطي المسيطر على الجامعة في ليبيا وسورية والعراق واليمن وفلسطين صفحة سوداء في تاريخ الجامعة وتنكرا للمبادئ التي قامت عليها وألحق أكبر الأضرار بشعوب الامة في مختلف اقطارها ووضع الامن القومي العربي في مهب الريح."

وأضاف: "إن الشعب العربي الذي كان شاهدا على مؤامرة ما يسمى الربيع العربي يعرف تماما ما قام به حزب الله وإيران في التصدي للإرهاب التكفيري والتضحيات التي قدماها لإفشال هذه المؤامرة ومقاومة العدوان التوسعي الصهيوني ويكفي الجامعة العربية من المهانة نظرة الرأي العام العربي لها على انها جسد مسكون بروح شياطين أعداء الأمة."