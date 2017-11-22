بعد انفراد CNN عن "مزادات العبيد" في ليبيا.. فرنسا تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن

باريس، فرنسا (CNN)-- طالبت فرنسا، الأربعاء، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وذلك لبحث قضية "مزادات العبيد" في ليبيا، التي كشفتها CNN، في تحقيق حصري من داخل الأراضي الليبية، الأسبوع الماضي.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "مزادات العبيد" في ليبيا بأنها "جريمة ضد الإنسانية". فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "فرنسا قررت المطالبة باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه المعاملة للمهاجرين في ليبيا"، مضيفا أن فرنسا سوف تؤيد فرض عقوبات دولية ضد ليبيا إذا فشل نظامها القضائي في التحرك.

وعلى مدار عام مضى، عمل فريق من CNN على التحقيق في قضايا ومعاناة المهاجرين عبر البحر المتوسط من أفريقيا إلى أوروبا، الذين يواجهون قصصا مرعبة من الاعتداءات الجسدية والخطف والعبودية والموت.

وتمكن فريق CNN من السفر إلى ليبيا لمشاهدة مزادات مذلة يُعرض فيها مهاجرون للبيع كعبيد. وأبلغت CNN السلطات الليبية بما توصلت إليه كما قدمت الأدلة التي حصلت إليها إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت السلطات الليبية أنها فتحت تحقيقا رسميا في هذه القضية بعدما كشفتها CNN.