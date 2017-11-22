الحريري لأنصاره: أنا باق معكم للدفاع عن لبنان وعروبة لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأربعاء، في كلمة لأنصاره الذين تجمعوا حول منزله في بيروت، بعد إعلانه عن تعليق استقالته، أنه سيظل معهم للدفاع عن لبنان واستقراره وعروبته.

وقال الحريري: "أنا باق معكم ومكمل معكم... باقيين سوا ومكملين سوا... لنكون خط الدفاع عن لبنان وعن استقرار لبنان وعن عروبة لبنان". وأضاف أن "هذا اللقاء سيتكرر في أماكن أخرى في كل أنحاء لبنان في كل الشمال وكل الجنوب للدفاع عن بلدنا وحرية بلدنا وعروبة بلدنا واستقرار بلدنا".

وتابع الحريري بالقول: "نحن أهل الوسط وأهل الاعتدال وأهل الاستقرار. ونقول في عيد الاستقلال ليس لدينا ما هو أغلى من بلدنا وليس لدينا إلا بلدنا ومبدأنا لا يتغير وشعارنا سيظل لبنان أولا"، مختتما كلمته بأداء النشيد الوطني اللبناني.

وكان الحريري قال بعد انتهاء اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون: "عرضت استقالتي على الرئيس وتمنى علي التريث لمزيد من التشاور حول أسبابها وخلفياتها السياسية وأبديت تجاوبي مع هذا التمني". وطالب الحريري بوجوب "النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية وكل ما يضر بالعلاقات مع الأشقاء العرب"، مضيفا: "نتطلع إلى شراكة حقيقة من كل القوى السياسية في تقديم مصلحة لبنان العليا على أي مصالح أخرى والحفاظ على المسار المطلوب لبناء الدولة وللشراكة مع اللبنانيين".

وكان الحريري قد تقدم باستقالته من السعودية، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، محملا المسؤولية لحزب الله وتدخله في الصراعات الدائرة بالمنطقة، إلى جانب التدخلات الإيرانية في لبنان. وأدت استقالة الحريري والأيام التي تبعتها، والتي أمضاها في السعودية، إلى موجة من الجدل والتحليلات السياسية الداخلية والدولية. واتهم حزب الله السعودية بالضغط على الحريري لدفعه إلى الاستقالة، الأمر الذي نفاه المسؤولون السعوديون، وكذلك الحريري نفسه، في مقابلة تلفزيونية سبقت عودته لبلاده.