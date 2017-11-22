العاهل السعودي يتصل بأمير الكويت للاطمئنان على صحته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحته، بعد دخوله إلى المستشفى.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن أمير الكويت أعرب عن "شكره وامتنانه للعاهل السعودي على مشاعره الصادقة، داعياً الله ألا يريه أي مكروه".

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قال، في بيان، إن أمير الكويت "دخل المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة إثر نزلة البرد التي تعرض لها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.