دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد عناق حار بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره السوري، بشار الأسد، غرّد العرب وعلّقت الخارجية الأمريكية.
ماذا يحدث عندما يتعانق الدب والأسد؟
ماذا يحدث عندما يتعانق الدب والأسد؟
الشرق الأوسط
لين الفيصل، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
1:07
أطرف التغريدات تعليقاً على عناق بوتين والأسد.
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