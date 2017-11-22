ماذا يحدث عندما يتعانق الدب والأسد؟

ماذا يحدث عندما يتعانق الدب والأسد؟

الشرق الأوسط
لين الفيصل، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
بشار الأسدفلاديمير بوتينروسياأمريكا
1:07

أطرف التغريدات تعليقاً على عناق بوتين والأسد.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد عناق حار بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره السوري، بشار الأسد، غرّد العرب وعلّقت الخارجية الأمريكية. 

بشار الأسدفلاديمير بوتينروسياأمريكا