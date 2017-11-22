بوتين يتفق مع أردوغان وروحاني على تنظيم "مؤتمر حوار وطني سوري"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنه اتفق على العمل مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، من أجل عقد مؤتمر حوار وطني سوري لحل الأزمة.

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وقال بوتين، في مؤتمر صحفي في سوتشي بعد اجتماع مع أردوغان وروحاني، إن "الأجهزة الخاصة والسلطات العسكرية تعمل على تنظيم هذا المؤتمر هنا في سوتشي، حيث يجب أن نجمع ممثلين عن كل العرقيات والفئات السورية".

وأضاف بوتين أنه يجب أيضا تكثيف محادثات جنيف حول الأزمة السورية، مؤكدا أن مصير سوريا يجب أن يحدده السوريون بأنفسهم. وأشار بوتين إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد أعرب خلال زيارته إلى سوتشي عن التزامه بالحل السلمي وإجراء انتخابات جديدة.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إن مؤتمر الحوار الوطني السوري سوف يمهد الطريق من أجل الاستقرار والسلام وسوف يعمل على تسوية الأوضاع من أجل دستور جديد ومستقبل حر وانتخابات عادلة. ودعا روحاني اللاجئين السوريين إلى العودة لبلدهم، مؤكدا أن تنظيم "داعش" قد انهار.

في الوقت نفسه، قال الرئيس التركي: "أعتقد أن النقطة التي وصلنا إليها ستكون بصيص أمل لتحقيق الاستقرار في سوريا". وأضاف: "إعلاننا المشترك اليوم خطوة أولى تعكس أسس تعاوننا لكن نجاح هذا الجهد منوط بمواقف الأطراف السورية المعنية".

جاء ذلك بالتزامن مع استضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السوري، في الرياض، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن هذا الاجتماع يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية.